Колонна армии США зашла в Сирию с территории Ирака 

Колонна американских военных с материально-техническим оборудованием и боевой техникой въехала из Ирака на северо-восток Сирии

Об этом сообщает SANA. По данным источников сирийского информагентства, колонна армии США , состоящая из 73 машин, попала на территорию САР через незаконно действующий контрольно-пропускной пункт аль-Валид и добралась до военной базы на аэродроме Хараб аль-Джир в провинции Хасеке.

Американские военные не имеют юридических оснований для нахождения в провинциях Дейр-эз-Зор и Хасеке. Однако они сконцентрировали в этих районах свои силы вокруг крупных месторождений природных ресурсов. Власти Сирии неоднократно заявляли, что присутствующий в стране контингент армии Соединённых Штатов нарушает суверенитет САР и международные договорённости.