Армения привлечет российских пограничников для охраны границы

Российские пограничники обеспечат безопасность на спорных участках дороги между райцентрами Горис и Капан, которая проходит по границе Армении и Азербайджана. С таким утверждением выступило в воскресенье Минобороны Армении.
"В соответствии с достигнутым соглашением, на участке дороги Горис — Давид Бек для обеспечения бесперебойного движения будут размещены российские пограничные войска. Безопасность участка трассы Горис — Капан в 21 км, который приходится на спорную территорию, будут обеспечивать российские пограничники", — говорится в сообщении, размещенном на сайте оборонного ведомства.
В Минобороны также отметили, что на линии соприкосновения будут размещены пограничные войска Армении и Азербайджана и что на указанном отрезке проводятся комплексные мероприятия с целью обеспечения безопасности.
"В ближайшие дни будут предоставлены дополнительные разъяснения", — говорится в сообщении Минобороны.