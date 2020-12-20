Армения привлечет российских пограничников для охраны границы

"В соответствии с достигнутым соглашением, на участке дороги Горис — Давид Бек для обеспечения бесперебойного движения будут размещены российские пограничные войска. Безопасность участка трассы Горис — Капан в 21 км, который приходится на спорную территорию, будут обеспечивать российские пограничники", — говорится в сообщении, размещенном на сайте оборонного ведомства.