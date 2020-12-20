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Москва

В Армении заявили, что пограничников РФ разместят на участках границы с Азербайджаном 

ТАСС 1 час назад
Армения привлечет российских пограничников для охраны границы
Фото: РИА Новости
Российские пограничники обеспечат безопасность на спорных участках дороги между райцентрами Горис и Капан, которая проходит по границе Армении и Азербайджана. С таким утверждением выступило в воскресенье Минобороны Армении.

"В соответствии с достигнутым соглашением, на участке дороги Горис — Давид Бек для обеспечения бесперебойного движения будут размещены российские пограничные войска. Безопасность участка трассы Горис — Капан в 21 км, который приходится на спорную территорию, будут обеспечивать российские пограничники", — говорится в сообщении, размещенном на сайте оборонного ведомства.

В Минобороны также отметили, что на линии соприкосновения будут размещены пограничные войска Армении и Азербайджана и что на указанном отрезке проводятся комплексные мероприятия с целью обеспечения безопасности.

"В ближайшие дни будут предоставлены дополнительные разъяснения", — говорится в сообщении Минобороны.

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Армия , В мире , Министерство обороны
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