Объяснен отказ Киева от «хорватского сценария» в Донбассе

Нужно понимать одну вещь: за Сербией, Югославией не было Российской Федерации, которая находилась к ней впритык. Да, возможно, они её поддерживали, чем могли, помогали, но физически не были за спиной. А за спиной Хорватии было НАТО — мощные вооружённые силы, — пояснил генерал в эфире Четвёртого канала.