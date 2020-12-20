Ещё
Далее:
Читайте также:
«Довод» - ЦРУ против русских
«Довод» - ЦРУ против русских Смотреть в Okko ⟶
Выберите регион
Москва

Генерал пояснил, почему Киев отказался в Донбассе от «хорватского сценария» 

News.ru и ещё 6 58 минут назад
Объяснен отказ Киева от «хорватского сценария» в Донбассе
Фото: MinistryofDefence.UA/facebook.com
Украинский генерал Виктор Назаров заявил, что реализация «хорватского сценария», то есть привлечения миротворцев в регион, в Донбассе невозможна.

Нужно понимать одну вещь: за Сербией, Югославией не было Российской Федерации, которая находилась к ней впритык. Да, возможно, они её поддерживали, чем могли, помогали, но физически не были за спиной. А за спиной Хорватии было НАТО — мощные вооружённые силы, — пояснил генерал в эфире Четвёртого канала.

Офицер считает, что в своё время попытка фронтального наступления в Донбассе была очень рискованной, поскольку могла привести к огромным потерям.

Просто была бы война на уничтожение боевого потенциала, однозначно не в нашу пользу, — считает Назаров.

Ранее NEWS.ru сообщал, что президент Украины Владимир Зеленский заявил, что рассчитывает на помощь Белого дома во главе с президентом США Джо Байденом в прекращении боевых действий в Донбассе. По его словам, избранный американский лидер знает Украину лучше, чем Дональд Трамп. Политик добавил, что при Байдене «Соединённые Штаты могут помочь».
Видео дня. Дом-2 закрывается - последний выпуск выйдет 30 декабря
News.ru: последние новости
Военный эксперт: российские ракеты могут взломать оборону США Военный эксперт: российские ракеты могут взломать оборону США В ВВС США рассказали, когда начнётся производство гиперзвукового оружия В ВВС США рассказали, когда начнётся производство гиперзвукового оружия Глава Пентагона приказал остановить сотрудничество с командой Байдена Глава Пентагона приказал остановить сотрудничество с командой Байдена
Комментарии
Армия , В мире , Войска , Джозеф Байден , Владимир Зеленский , Виктор Назаров , Дональд Трамп , НАТО , США
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Опубликовано видео победы Головкина
00:41
Опубликовано видео победы Головкина
США
Белорусский самолет срезал деревья при взлете и попал на видео
00:49
Белорусский самолет срезал деревья при взлете и попал на видео
В мире
Внедорожник столкнул трамвай с рельсов и попал на видео
00:03
Внедорожник столкнул трамвай с рельсов и попал на видео
Происшествия
Опубликовано видео запуска ракеты «Союз-2.1б» с британскими спутниками
00:31
Опубликовано видео запуска ракеты «Союз-2.1б» с британскими спутниками
Технологии
Мощная лавина на горнолыжном курорте Шерегеш попала на видео
01:23
Мощная лавина на горнолыжном курорте Шерегеш попала на видео
Происшествия
Последствия ДТП BMW с русской печью попали на видео
00:23
Последствия ДТП BMW с русской печью попали на видео
Происшествия
Погоня с перестрелкой в Подмосковье попала на видео
00:30
Погоня с перестрелкой в Подмосковье попала на видео
Происшествия
Облава на работавший ночью московский бар попала на видео
00:57
Облава на работавший ночью московский бар попала на видео
Новости Москвы
Вице-президент США привился вакциной от коронавируса в прямом эфире и попал на видео
00:30
Вице-президент США привился вакциной от коронавируса в прямом эфире и попал на видео
США
Крупный пожар в здании Мосгоргеотреста в Москве попал на видео
00:09
Крупный пожар в здании Мосгоргеотреста в Москве попал на видео
Пожары
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение