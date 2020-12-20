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Российских пограничников направят на границу Азербайджана и Армении 

News.ru и ещё 1 23 минуты назад
РФ обеспечит безопасность на границе Азербайджана и Армении
Фото: globallookpress.com
Безопасность на проблемных участках автодороги в граничащей с Азербайджаном Сюникской области Армении обеспечат пограничники из России.

В целях обеспечения бесперебойного движения на участке дороги Горис — Давид Бек размещаются российские пограничные силы. Безопасность участка дороги Горис — Капан протяжённостью 21 километр, который проходит через проблематичные территории, будет обеспечена российскими пограничниками, — отмечается в сообщении на сайте Минобороны Армении.

Также по обе стороны линии соприкосновения расположатся пограничники Армении и Азербайджана.
Появление в регионе пограничников из РФ объясняется тем, что необходимо провести демаркацию участка границы на юге Армении после того, как Азербайджан взял под контроль территории, ранее входившие в состав непризнанного Нагорного Карабаха.
Ранее NEWS.ru сообщал, что российские миротворцы делают всё возможное для стабилизации обстановки в Нагорном Карабахе. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин. Россия предприняла определённые посреднические усилия, чтобы остановить в нагорнокарабахской зоне кровопролитие, добиться полного прекращения огня и начать процесс стабилизации, подчеркнул политик.
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Комментарии
Армия , Войска , Безопасность , Армения и Азербайджан , Владимир Путин , Азербайджан , Армения , Баку
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