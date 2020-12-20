РФ обеспечит безопасность на границе Азербайджана и Армении

Безопасность на проблемных участках автодороги в граничащей с Азербайджаном Сюникской области Армении обеспечат пограничники из России

В целях обеспечения бесперебойного движения на участке дороги Горис — Давид Бек размещаются российские пограничные силы. Безопасность участка дороги Горис — Капан протяжённостью 21 километр, который проходит через проблематичные территории, будет обеспечена российскими пограничниками, — отмечается в сообщении на сайте Минобороны Армении.

Также по обе стороны линии соприкосновения расположатся пограничники Армении и Азербайджана.

Появление в регионе пограничников из РФ объясняется тем, что необходимо провести демаркацию участка границы на юге Армении после того, как Азербайджан взял под контроль территории, ранее входившие в состав непризнанного Нагорного Карабаха.