США приступили к выводу военных из Сомали

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Отмечается, что военных перебрасывают в том числе на другие базы в Восточной Африке.

По словам главы Африканского командования Вооруженных сил США Стивена Таунсенда, американские войска не уходят из региона.

Вашингтон настроен на взаимодействие с «партнёрами в Африке», в том числе в борьбе с экстремистскими группировками, добавил он.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 октября агентство Bloomberg распространило информацию о том, что президент США Дональд Трамп планирует вывести из Сомали американский воинский контингент, который насчитывает около 600 военнослужащих.