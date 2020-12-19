Взрыв мины: российский миротворец погиб в Карабахе 

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В Нагорном Карабахе на мине, заложенной у дороги, подорвался офицер российского миротворческого контингента. Минобороны РФ сообщило, что окажет семье погибшего всю возможную помощь. Всего с конца прошлого месяца российские инженерные подразделения разминировали в регионе 218 гектаров местности, 92 километра дорог и 423 дома.

В окрестностях города Шуши в Нагорном Карабахе при разминировании участка дороги погиб офицер Вооруженных сил РФ , сообщает Минобороны России.

Инцидент произошел в четверг, 17 декабря. Военнослужащий из группы разминирования Международного противоминного центра подорвался на взрывном устройстве и получил тяжелое ранение, передает ТАСС.

Раненому была оказана экстренная медицинская помощь на месте, однако, ввиду тяжести ранения, его решили перевезти в госпиталь.

«При транспортировке в госпиталь офицер скончался от полученных травм. Семье военнослужащего Министерством обороны будет оказана вся возможная и необходимая помощь и поддержка», — рассказали в ведомстве.

В данный момент специалистами противоминного центра российского миротворческого контингента продолжается работа по разминированию территории, говорится в комментарии Минобороны.

«За прошедшие сутки очищено от взрывоопасных предметов 23 гектара местности и пять километров дорог.

Всего инженерными подразделениями российских миротворческих сил в Нагорном Карабахе разминировано около 218 гектаров местности, 92 километра дорог, 423 домостроения. Обнаружено и обезврежено более 7 800 взрывоопасных предметов», — детализируется сообщение.

В конце прошлого месяца офицер миротворческого подразделения ВС РФ также получил ранение при взрыве мины в районе села Мадагиз Мартакертского района непризнанной Нагорно-Карабахской республики.

Российский военный был доставлен в госпиталь в Баку, вскоре врачи сообщили, что его жизни ничего не угрожает.

Также при инциденте пострадали четверо сотрудников Министерства чрезвычайных ситуаций НКР. Кроме того, при взрыве погиб заместитель командира корпуса ВС Азербайджана, полковник Бабек Самидли.

В этот же день Минобороны РФ сообщило, что самолеты Ан-124, Ил-76 и Ту-154 Военно-транспортной авиации Воздушно-космических сил из подмосковного аэродрома Чкаловский доставили в Карабах специалистов, технику и вооружение, а также служебных собак Международного противоминного центра.

В несколько аэродромов Еревана прибыли более 100 российских военных специалистов, 13 единиц военной и специальной техники, включая многофункциональные робототехнические комплексы разминирования «Уран-6», бронетранспортеры и бронеавтомобили.

После этого российские военные в составе нескольких колонн проследовали по маршруту Ереван — Горис — Степанакерт, где приступили к инженерной разведке, разминированию местности, дорог и объектов, уничтожению взрывоопасных предметов.

В первую очередь, работа ведется в районах Нагорного Карабаха, наиболее пострадавших во время конфликта с Азербайджаном. Отряды разминирования работают как вручную, так и с помощью робототехнических средств.

Обнаруженные мины и другие несработавшие боеприпасы специалисты вывозят и уничтожают на специально оборудованном полигоне, а те взрывные устройства, которые невозможно эвакуировать, подрываются на месте «с обеспечением всех необходимых мер безопасности», поясняется в комментарии Минобороны РФ.

Основную часть опасных предметов, от которых нужно очищать карабахскую землю, составляют артиллерийские снаряды, минометными мины, ручные гранаты, а также заряды к ручным гранатометам.

В ночь на 10 ноября Баку, Москва и Ереван подписали трехстороннее соглашение о прекращении огня в Нагорном Карабахе. Договор положил конец шестинедельному военному противостоянию в регионе и привел к существенному сокращению территорий непризнанной Нагорно-Карабахской республики — Азербайджану удалось вернуть большую часть земель, потерянных почти 30 лет назад.