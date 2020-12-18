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Минобороны РФ заказало первую партию самолетов-заправщиков Ил-78М-90А 

ИА Regnum 10 часов назад
Минобороны РФ заказало первую партию Ил-78М-90А
Фото: РИА Новости
Минобороны России подписало контракт на поставку 10 новейших самолетов-заправщиков Ил-78М-90А, сообщает 18 декабря газета «Известия» со ссылкой на заместителя главы военного ведомства РФ Алексея Криворучко.
Контракт подписан с ульяновским авиастроительным заводом «Авиастар-СП», и это будет первая серийная поставка самолетов-заправщиков Ил-78М-90А.

«Сегoдня пoдписан oчередной гoсударственный кoнтракт на пoставку дeсяти пeрспективных самолeтов-запрaвщиков Ил-78М-90А для нужд Министeрства обoроны», — сказал Криворучко.

Новый воздушный топливозаправщик создан на основе военно-транспортного самолета Ил-76МД-90А.
Ил-78М-90А способен одновременно заправлять два самолета фронтовой авиации или один самолет дальней и специальной авиации. При использовании Ил-78М-90А после посадки на аэродром возможна одновременная заправка четырех самолетов.
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Армия , Алексей Криворучко , Авиастар-СП , Министерство обороны , газета "Известия"
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