Глава Пентагона приказал остановить сотрудничество с командой Байдена 

В ведомстве заявили, что шокированы решением Миллера и не знают, почему он так поступил, а также был ли поступок одобрен действующим президентом Соединённых Штатов Дональдом Трампом , передаёт портал Axios со ссылкой на источники.

Издание уточняет, что глава команды Джо Байдена не знал об этом указании. Согласно оценкам портала, поступок Миллера является крупнейшим к настоящему моменту проявлением неприязни и недоверия по отношению к команде Байдена со стороны руководящих лиц администрации Трампа.