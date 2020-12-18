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Москва

Экипажи кораблей Черноморского флота привьют от коронавируса 

RT на русском 3 часа назад
Военных Черноморского флота привьют от коронавируса
Фото: РИА Новости
В пресс-службе Южного военного округа сообщили, что экипажи боевых кораблей Черноморского флота и Каспийской флотилии, а также ряд других военнослужащих привьют от коронавирусной инфекции второй партией вакцины, доставленной в ЮВО.
Об этом сообщает «Крыминформ» со ссылкой на пресс-службу округа.

«Привить планируется личный состав экипажей боевых кораблей Черноморского флота и Каспийской флотилии, боевые расчёты комплексов ПВО, лётчиков, выполняющих задачи в составе дежурных пар и звеньев оперативно-тактической авиации, а также личный состав подразделений военной полиции», — говорится в заявлении.

Уточняется, что на следующей неделе повторную вакцинацию пройдёт медицинский персонал ЮВО, который работал с больными COVID-19. Также повторно привьют командный состав.
Ранее профессор вирусологии центра им. Гамалеи Анатолий Альтштейн в беседе с НСН напомнил о рисках при бессимптомном течении COVID-19.
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Армия , Анатолий Альтштейн
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