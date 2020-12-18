На корабле американских ВМС произошла вспышка COVID-19 

Вспышка коронавируса произошла на универсальном десантном корабле ВМС Соединённых Штатов USS Essex. COVID-19 заразились несколько десятков членов экипажа судна.

Массовое заражение произошло во время похода корабля, сообщили в командовании надводных сил Тихоокеанского флота ВМС США. При этом точное число заболевших не сообщается. Больше всего заболевших несли вахту в машинном отделении. Также среди заболевших оказались морские пехотинцы из состава базирующихся на десантном корабле подразделений.

Судно вышло в поход с базы в Сан-Диего в начале декабря. К нему был направлен большой отряд моряков для замены заражённых. После этого корабль в экстренном порядке вернулся на базу, передаёт The San Diego Union-Tribune.

6 декабря президент Соединённых Штатов объявил о начале вакцинации населения против COVID-19. В Белом доме заявляли, что среди тех, кому в первую очередь сделают прививку, будут высокопоставленные чиновники, в том числе из администрации президента

14 декабря началась вакцинация от COVID-19 с использованием вакцины, созданной совместно американской компанией Pfizer и немецкой BioNTech. В первую очередь прививку получают медицинские работники и постояльцы домов престарелых.

Итоговый анализ клинических испытаний вакцины от коронавируса компаний Pfizer и BioNTech продемонстрировал её эффективность на уровне 95%. В настоящее время третья фаза клинических испытаний препарата завершилась, писал NEWS.ru.