Военную базу США поручили охранять квадрокоптерам

Американская авиабаза «Трэвис» в штате Калифорнии первой развернула новую автоматизированную систему охраны периметра, состоящую из квадрокоптеров производства Easy Aerial.

Беспилотники будут контролировать периметр авиабазы и вылетать на место происшествия.

Автоматизированные системы охраны, в состав которых входят различные роботы, позволяют гораздо оперативнее реагировать на различные угрозы и попытки проникновения на территорию военных баз. Это особенно важно в случае развёртывания временных баз и городков в зоне боевых действий. На калифорнийской базе ВВС США «Трэвис» неподалёку от города Фэрфилд впервые развернули новую автоматизированную систему охраны периметра.

Она состоит из нескольких квадрокоптеров производства американской компании Easy Aerial, которые представляют собой небольшие автономные беспилотные аппараты, перевозимые в контейнерах — они одновременно служат посадочной площадкой для дронов и зарядной станцией. Продолжительность полёта такого аппарата на одном заряде аккумуляторов составляет 45 минут.

Беспилотники оснащены инфракрасной камерой на шарнирном подвесе и могут быть оснащены двумя типами питания: на аккумуляторах и по кабелю. В последнем случае они могут находиться в воздухе более 45 минут. При срабатывании сигнализации нарушения периметра квадрокоптер автоматически вылетает на место происшествия и начинает вести обзор, передавая видеоизображение охране военной базы в реальном времени.

После завершения наблюдения беспилотник автоматически возвращается на зарядную станцию. Существуют и более радикальные способы применения дронов военными — к примеру, конструкторы 205-го оружейного завода Министерства обороны Тайваня разрабатывают для бойцов контртеррористических подразделений беспилотный летательный аппарат, который будет вооружён автоматом T91 в одной модификации и гранатомётами калибра 40 миллиметров — в другой.