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Названы сроки госиспытаний бронеавтомобиля «Атлет» 

ТК «Звезда» 9 часов назад
Испытания бронеавтомобиля «Атлет» начнутся весной
Фото: ТК «Звезда»
Государственные испытания бронеавтомобиля «Атлет» начнутся весной, а завершить их планируется до конца лета следующего года. Об этом 18 декабря сообщил гендиректор Военно-промышленной компании (ВПК) Александр Красовицкий.

«На сегодня "Атлет" полностью прошел предварительные испытания и выходит на этап государственных. Они начнутся весной 2021 года и продлятся до конца лета того же года», — сказал он.

Бронеавтомобиль «Атлет» с колесной формулой 4×4 был впервые представлен на Международном военно-техническом форуме «Армия-2019». Масса машины составляет около девяти тонн. В зависимости от модификации «Атлет» может перевозить от двух до восьми экипированных бойцов.
Бронированный автомобиль оснащен двигателем с максимальной мощностью 240 лошадиных сил. Запас хода составляет 1 000 километров.
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Армия , Александр Красовицкий , ВПК
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