Ещё
Далее:
Читайте также:
Самая высокооплачиваемая актриса в мире
Самая высокооплачиваемая актриса в мире Смотреть фильмы ⟶
Выберите регион
Москва

В России появится новый тип войск 

Ura.Ru 46 минут назад
В составе российских ВДВ появятся десантно-штурмовые соединения нового типа. Они будут способны вести самостоятельные боевые действия в тылу противника, что позволит оперативно решать задачи любой сложности. Об этом рассказал командующий ВДВ генерал-полковник Андрей Сердюков.

«Соединения «нового типа» могут применяться в районах боевого предназначения и вести самостоятельные боевые действия в тылу противника, сочетая огонь наземного вооружения и армейской авиации», — рассказал «Известиям» Сердюков. С использованием вертолетов армейской авиации десантно-штурмовые подразделения могут эффективно противодействовать высокомобильным формированиям потенциального противника. Соединения «нового типа» также позволят повысить мобильность и увеличить боевой потенциал соединений ВДВ.

Ранее состоялись совместные российско-белорусские учения «Славянское братство», напоминает телеканал 360. Как рассказал Сердюков, в ходе мероприятия ВДВ России как основа сил быстрого реагирования подтвердили свою способность в короткие сроки выполнять поставленные задачи кризисных районах. В учениях приняли участие более 800 военных из двух стран и около 170 единиц техники.
Путин рассказал о работе по созданию ракеты "Сармат"
В следующем году Россия и Белоруссия проведут стратегические учения «Запад-2021» для укрепления военной безопасности Союзного государства, пишет RT.
Ura.Ru: последние новости
СВР: Германия тщательно скрывала нападение на СССР СВР: Германия тщательно скрывала нападение на СССР Вор в законе Леван Сухумский сбежал из зала суда Вор в законе Леван Сухумский сбежал из зала суда Горбачев показал место, где будет похоронен. «Забронировано». Фото Горбачев показал место, где будет похоронен. «Забронировано». Фото
Комментарии 130
Армия , Видео , Андрей Сердюков , газета "Известия" , Телеканал "360° Подмосковье"
Читайте также
Новости партнеров
Видео
«Тропа разведчика» на Дальнем Востоке на видео
01:03
«Тропа разведчика» на Дальнем Востоке на видео
Армия
Вопрос Путину про Дзюбу попал на видео
03:12
Вопрос Путину про Дзюбу попал на видео
Общество
Работа на барже «Фортуна» попала на видео
05:37
Работа на барже «Фортуна» попала на видео
В мире
Видео подробностей суда над военным Украины
00:28
Видео подробностей суда над военным Украины
Армия
Раскрыты подробности спасения заблудившихся в пещере детей
00:55
Раскрыты подробности спасения заблудившихся в пещере детей
Происшествия Статьи
Учение разведчиков спецназа ЦВО попало на видео
01:16
Учение разведчиков спецназа ЦВО попало на видео
Армия
Урок от миротворцев в Карабахе попал на видео
01:48
Урок от миротворцев в Карабахе попал на видео
Армия
Снежный апокалипсис в Японии попал на видео
01:10
Снежный апокалипсис в Японии попал на видео
В мире
Появилось видео подробностей смерти мэра Харькова
01:36
Появилось видео подробностей смерти мэра Харькова
Происшествия
Видео с лицемерием НАТО в отношении РФ и Китая
02:28
Видео с лицемерием НАТО в отношении РФ и Китая
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение