В России появится новый тип войск 

В составе российских ВДВ появятся десантно-штурмовые соединения нового типа. Они будут способны вести самостоятельные боевые действия в тылу противника, что позволит оперативно решать задачи любой сложности. Об этом рассказал командующий ВДВ генерал-полковник Андрей Сердюков

«Соединения «нового типа» могут применяться в районах боевого предназначения и вести самостоятельные боевые действия в тылу противника, сочетая огонь наземного вооружения и армейской авиации», — рассказал «Известиям» Сердюков. С использованием вертолетов армейской авиации десантно-штурмовые подразделения могут эффективно противодействовать высокомобильным формированиям потенциального противника. Соединения «нового типа» также позволят повысить мобильность и увеличить боевой потенциал соединений ВДВ.

Ранее состоялись совместные российско-белорусские учения «Славянское братство», напоминает телеканал 360. Как рассказал Сердюков, в ходе мероприятия ВДВ России как основа сил быстрого реагирования подтвердили свою способность в короткие сроки выполнять поставленные задачи кризисных районах. В учениях приняли участие более 800 военных из двух стран и около 170 единиц техники.

В следующем году Россия и Белоруссия проведут стратегические учения «Запад-2021» для укрепления военной безопасности Союзного государства, пишет RT.