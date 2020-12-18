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«Тропа разведчика» на Дальнем Востоке на видео 

Вадим Дроздов 26 минут назад
Разведчики Восточного военного округа проходят «тропу разведчика» в ходе занятий по боевой подготовке. Видео с учений опубликовало на своем официальном сайте Министерство обороны Российской Федерации.
В ходе занятий разведчики приобретают навыки скрытного, бесшумного передвижения с оружием и снаряжением на дистанции в один километр, преодоления сложных препятствий, учатся умело действовать в траншеях и ходах сообщений, разрушенных зданиях, отрабатывают приемы рукопашного боя, гранатометания, снятия часового. При этом имитируются пожары, шумы боя, мины-ловушки, «сюрпризы». На «тропе разведчика» должны быть препятствия инженерного, городского, полевого и лесного типов. Препятствий лесного типа на всех существующих ныне «тропах разведчика» нет.
Армия , Видео
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