Учение разведчиков спецназа ЦВО попало на видео 

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Самарской области прошло учение разведчиков спецназа ЦВО по уничтожению кочующих отрядов боевиков.

По замыслу тренировки разведгруппы выполнили рейдовые действия в районе, где была зафиксирована активность условного противника.

На маршруте движения автоколонны «неприятеля» была организована засада. Подорвав машину, спецназ вступил в скоротечный бой, уничтожив противника из пулеметов «Печенег» и автоматов АК-74, и захватил ценные сведения. Отход групп в район эвакуации осуществлялся технике, захваченной у условных боевиков.