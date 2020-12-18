Ещё
Далее:
Читайте также:
«Довод» - ЦРУ против русских
«Довод» - ЦРУ против русских Смотреть в Okko ⟶
Выберите регион
Москва

Учение разведчиков спецназа ЦВО попало на видео 

Вадим Дроздов 1 час назад
В Самарской области прошло учение разведчиков спецназа ЦВО по уничтожению кочующих отрядов боевиков.
По замыслу тренировки разведгруппы выполнили рейдовые действия в районе, где была зафиксирована активность условного противника.
На маршруте движения автоколонны «неприятеля» была организована засада. Подорвав машину, спецназ вступил в скоротечный бой, уничтожив противника из пулеметов «Печенег» и автоматов АК-74, и захватил ценные сведения. Отход групп в район эвакуации осуществлялся технике, захваченной у условных боевиков.
Армия , Видео
Читайте также
Новости партнеров
Видео
«Тропа разведчика» на Дальнем Востоке на видео
01:03
«Тропа разведчика» на Дальнем Востоке на видео
Армия
Вопрос Путину про Дзюбу попал на видео
03:12
Вопрос Путину про Дзюбу попал на видео
Общество
Работа на барже «Фортуна» попала на видео
05:37
Работа на барже «Фортуна» попала на видео
В мире
Видео подробностей суда над военным Украины
00:28
Видео подробностей суда над военным Украины
Армия
Раскрыты подробности спасения заблудившихся в пещере детей
00:55
Раскрыты подробности спасения заблудившихся в пещере детей
Происшествия Статьи
Учение разведчиков спецназа ЦВО попало на видео
01:16
Учение разведчиков спецназа ЦВО попало на видео
Армия
Урок от миротворцев в Карабахе попал на видео
01:48
Урок от миротворцев в Карабахе попал на видео
Армия
Снежный апокалипсис в Японии попал на видео
01:10
Снежный апокалипсис в Японии попал на видео
В мире
Появилось видео подробностей смерти мэра Харькова
01:36
Появилось видео подробностей смерти мэра Харькова
Происшествия
Видео с лицемерием НАТО в отношении РФ и Китая
02:28
Видео с лицемерием НАТО в отношении РФ и Китая
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение