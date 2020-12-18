Урок от миротворцев в Карабахе попал на видео 

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Военнослужащие российского Центра гуманитарного разминирования в Нагорном Карабахе пообщались с учащимися общеобразовательной школы №1 в городе Чартар Аскеранского района, рассказав школьникам о классификации взрывных устройств и технике обнаружения взрывоопасных предметов.

Cпециалисты продемонстрировали детям образцы экипировки российских саперов: общевойсковой комплект разминирования ОВР-2, миноискатели ИМП-С 2 и переносной искатель неконтактных взрывных устройств ИНВУ-3М «Коршун».

Ранее Армения, Азербайджан и Россия подписали заявление о прекращении боевых действий в Карабахе. Согласно документу, армянские и азербайджанские силы остаются на занятых позициях, в регион входят миротворцы из РФ. Подписание соглашения вызвало массовые беспорядки в Ереване.