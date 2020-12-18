Видео стрельб гранатометчиков под Кемерово 

17 декабря в Кемеровской области на полигоне Юргинский прошли учения гранатометчиков Центрального военного округа. В ходе учений военнослужащие отрабатывали действия по уничтожению танков и бронемашин условного противника. Расчеты вели огонь из РПГ-7В, как с открытых, так и закрытых огневых позиций из разных положений.

РПГ-7В — это советский ручной противотанковый гранатомёт многоразового применения. Предназначен для борьбы с танками, самоходными артиллерийскими установками и другой бронетехникой, может быть использован для уничтожения живой силы в укрытиях, а также для борьбы с низколетящими малоскоростными воздушными целями. Разработан ГСКБ-47 (ныне ГНПП «Базальт») и принят на вооружение в 1961 году. Выпущено более 9 млн штук