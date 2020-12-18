МВД Белоруссии и Росгвардия заключили соглашение

Как отмечается, среди направлений сотрудничества значатся охрана общественного порядка, обеспечение общественной безопасности, охрана важных государственных объектов и спецгрузов, а также борьба с терроризмом и экстремизмом.

МВД Беларуси и Росгвардия , кроме того, будут в сфере госконтроля в области оборота оружия, обеспечения безопасности объектов ТЭК, охраны особо важных и режимных объектов, обеспечении мероприятий силовой поддержки по противодействию преступности.

Договор подразумевает сотрудничество в форме консультаций, семинаров, конференций, учебно-методических сборов, а также в подготовке кадров, проведении совместных учений и так далее.

Вместе с тем в документе подчеркивается, что «соглашение не препятствует сторонам в определении и развитии иных взаимоприемлемых форм сотрудничества». Соглашение было подписано в Минске еще в конце ноября, оно вступает в силу с даты его подписания.