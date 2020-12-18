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МВД Беларуси и Росгвардия заключили соглашение о сотрудничестве 

Мир24 и ещё 6 21 минуту назад
МВД Белоруссии и Росгвардия заключили соглашение
Фото: ТАСС / Владимир Андреев
Министерство внутренних дел Беларуси и Федеральная служба войск национальной гвардии России заключили соглашение о сотрудничестве, говорится на сайте национального правового интернет-портала Беларуси.
Как отмечается, среди направлений сотрудничества значатся охрана общественного порядка, обеспечение общественной безопасности, охрана важных государственных объектов и спецгрузов, а также борьба с терроризмом и экстремизмом.
МВД Беларуси и Росгвардия, кроме того, будут в сфере госконтроля в области оборота оружия, обеспечения безопасности объектов ТЭК, охраны особо важных и режимных объектов, обеспечении мероприятий силовой поддержки по противодействию преступности.
Договор подразумевает сотрудничество в форме консультаций, семинаров, конференций, учебно-методических сборов, а также в подготовке кадров, проведении совместных учений и так далее.
Вместе с тем в документе подчеркивается, что «соглашение не препятствует сторонам в определении и развитии иных взаимоприемлемых форм сотрудничества». Соглашение было подписано в Минске еще в конце ноября, оно вступает в силу с даты его подписания.
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Комментарии 17
Армия , Росгвардия , МВД , Минск
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