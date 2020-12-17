Карабах получил от миротворцев тела девяти армянских военных

"Шестнадцатого декабря военнослужащие размещенного в Арцахе (самоназвание Карабаха — ред.) российского миротворческого контингента передали Армии обороны тела девяти армянских военнослужащих, предположительно обнаруженные на армянских боевых позициях на участке Хин Тахер-Хцаберд", — говорится в сообщении, размещенном на сайте минобороны.