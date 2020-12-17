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Москва

Карабахская армия получила от миротворцев тела девяти армянских военных 

РИА Новости 13 часов назад
Карабах получил от миротворцев тела девяти армянских военных
Фото: Reuters
Армия обороны Карабаха получила от российских миротворцев тела девяти армянских военных, их личности и обстоятельства гибели уточняются, сообщили в четверг в пресс-службе оборонного ведомства непризнанной Нагорно-Карабахской республики.

"Шестнадцатого декабря военнослужащие размещенного в Арцахе (самоназвание Карабаха — ред.) российского миротворческого контингента передали Армии обороны тела девяти армянских военнослужащих, предположительно обнаруженные на армянских боевых позициях на участке Хин Тахер-Хцаберд", — говорится в сообщении, размещенном на сайте минобороны.

Отмечается, что обстоятельства гибели военных пока неизвестны. "Личности погибших и обстоятельства их гибели уточняются", — говорится в сообщении.
Командующий российским воинским контингентом миротворческих сил в зоне нагорно-карабахского конфликта генерал-лейтенант Рустам Мурадов ранее заявил, что обстановка в районе двух сел в Гадрутском районе в Карабахе, где 11 декабря было нарушение перемирия, нормализовалась. По его словам, в окрестностях населенных пунктов Хцаберд и Хин Тахер Гадрутского района произошло нарушение режима прекращения огня, которое было пресечено действиями российского миротворческого контингента.
По утверждению минобороны Армении, подразделения Азербайджана 12 декабря атаковали села Хин Тахер и Хцаберд, вступив в село Хин Тахер и вплотную приблизившись к селу Хцаберд. Как заявили в МО Армении, "с армянской стороны шесть человек ранены", с азербайджанской стороны "есть убитые и раненые". В Баку заявили о гибели четырех и ранении двух азербайджанских военных и возложили ответственность на армянскую сторону.
В конце сентября в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.
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Армия , Рустам Мурадов
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