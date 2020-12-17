Ещё
Далее:
Читайте также:
Covid-19: все, что важно знать сегодня
Covid-19: все, что важно знать сегодня Узнать правду ⟶
Выберите регион
Москва

Путин рассказал о работе по созданию ракеты «Сармат» 

РИА Новости 1 час назад
Путин рассказал о работе по созданию ракеты «Сармат»
Фото: РИА Новости
Работа по созданию тяжелой межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) "Сармат" идет активно, на завершающей стадии, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Активно идет работа по тяжелой ракете — по "Сармату", на завершающей стадии", — сказал он в ходе большой пресс-конференции.

"Сармат" (РС-28) заменит самую тяжелую в мире стратегическую ракету "Воевода" (по классификации НАТО — "Сатана", РС-20В). Опытно-конструкторские работы по проекту "Сармат" начались в 2011 году. Новая ракета будет способна атаковать цели как через Северный полюс, так и через Южный, преодолевая системы противоракетной обороны.
На космодроме Плесецк уже завершены бросковые испытания ракеты. "Сармат" разрабатывается Центром имени Макеева и будет выпускаться на "Красмаше". В декабре 2020 года командующий Ракетными войсками стратегического назначения генерал-полковник Сергей Каракаев заявил, что "Сармат" заступит на боевое дежурство в 2022 году в Ужурской ракетной дивизии.
На форуме "Армия-2019" впервые раскрыли основные тактико-технические характеристики новейшей межконтинентальной баллистической ракеты "Сармат". Дальность ее стрельбы составляет 18 тысяч километров, стартовая масса — 208,1 тонны, масса полезной нагрузки — более 10 тонн, масса топлива — 178 тонн, длина ракеты — 35,5 метра, диаметр — 3 метра, тип боевой части — разделяющаяся головная часть с блоками индивидуального наведения.
Видео дня. Ольга Бузова не хочет оставаться в России
Последние новости
Ключевые заявления Владимира Путина на большой пресс-конференции Ключевые заявления Владимира Путина на большой пресс-конференции "Я вас не приглашал". Алиев сменил тон в переговорах по Карабаху "Я вас не приглашал". Алиев сменил тон в переговорах по Карабаху Путин назвал вопрос Шнурова провокацией Путин назвал вопрос Шнурова провокацией
Комментарии 19
Армия , Оружие , Сергей Каракаев , Владимир Путин , РВСН , НАТО , Архангельская Область , Плесецк , Южный
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Выставленные на продажу дети в Красноярске попали на видео
00:59
Выставленные на продажу дети в Красноярске попали на видео
Происшествия
Шнуров спросил Путина, как не ругаться матом
00:58
Шнуров спросил Путина, как не ругаться матом
Политика
На глазах у сына отец ограбил игровой автомат
00:15
На глазах у сына отец ограбил игровой автомат
Происшествия
Стюардесса раскрыла места хранения умерших в самолете и попала на видео
00:40
Стюардесса раскрыла места хранения умерших в самолете и попала на видео
Общество
«Русской мафии» нанесли сокрушительный удар
01:13
«Русской мафии» нанесли сокрушительный удар
В мире Криминал
Вандалы потушили Вечный огонь в Петербурге и попали на видео
00:31
Вандалы потушили Вечный огонь в Петербурге и попали на видео
Происшествия
Российский танк-амфибия готов сокрушить врага на море
00:27
Российский танк-амфибия готов сокрушить врага на море
Армия Наука и техника
Китай впервые превзошел СССР
00:22
Китай впервые превзошел СССР
Наука и техника
Ребенок-пироман сжег новогоднюю елку в центре города
00:59
Ребенок-пироман сжег новогоднюю елку в центре города
Происшествия
Хоккеист с клюшкой и на коньках прыгнул в прорубь
01:43
Хоккеист с клюшкой и на коньках прыгнул в прорубь
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение