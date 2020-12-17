Путин рассказал о работе по созданию ракеты «Сармат» 

Работа по созданию тяжелой межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) "Сармат" идет активно, на завершающей стадии, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Активно идет работа по тяжелой ракете — по "Сармату", на завершающей стадии", — сказал он в ходе большой пресс-конференции.
"Сармат" (РС-28) заменит самую тяжелую в мире стратегическую ракету "Воевода" (по классификации НАТО — "Сатана", РС-20В). Опытно-конструкторские работы по проекту "Сармат" начались в 2011 году. Новая ракета будет способна атаковать цели как через Северный полюс, так и через Южный, преодолевая системы противоракетной обороны.
На космодроме Плесецк уже завершены бросковые испытания ракеты. "Сармат" разрабатывается Центром имени Макеева и будет выпускаться на "Красмаше". В декабре 2020 года командующий Ракетными войсками стратегического назначения генерал-полковник Сергей Каракаев заявил, что "Сармат" заступит на боевое дежурство в 2022 году в Ужурской ракетной дивизии.
На форуме "Армия-2019" впервые раскрыли основные тактико-технические характеристики новейшей межконтинентальной баллистической ракеты "Сармат". Дальность ее стрельбы составляет 18 тысяч километров, стартовая масса — 208,1 тонны, масса полезной нагрузки — более 10 тонн, масса топлива — 178 тонн, длина ракеты — 35,5 метра, диаметр — 3 метра, тип боевой части — разделяющаяся головная часть с блоками индивидуального наведения.