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Москва

Пресс-конференция Путина: «Пересвет» уже на боевом дежурстве 

Елена Прошина 30 минут назад
Президент РФ Владимир Путин заявил, что новая гонка вооружений уже началась и Россия защищает себя с помощью гиперзвукового оружия. Трансляцию ежегодной пресс-конференции Путина предоставил «Первый канал».
Путину задали вопрос об отказе стран от договоров по контролю над вооружениями — не приведет ли это к новой гонке вооружений.

«Гонка вооружений уже случилась. После выхода США из договора по ПРО все и началось. Одна страна строит «зонтик» для себя», — отметил президент.

По мнению Путина, это было сделано для обнуления российского ядерного потенциала.
Путин отметил, что России пришлось противостоять США, разрабатывая гиперзвуковое оружие — в том числе «Авангард», «20 с лишним махов». Президент добавил, что лазерное оружие «Пересвет» уже находится на боевом дежурстве.
Путин отметил, что все еще есть шанс на сохранение Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) — выигравший выборы в США Джо Байден поддерживал этот документ.
Как сообщал «Рамблер», с 1987 года действовал бессрочный договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). СССР и США договорились уничтожить и больше не производить баллистические и крылатые ракеты наземного базирования средней и меньшей дальности.
США приостановили свое участие в ДРСМД со 2 февраля 2019-го, заявив, что Россия не выполняет свои обязательства по договору. Сообщалось, что американцы считают российскую крылатую ракету 9М729 нарушающей ДРСМД.
После решения США Путин подписал указ о приостановке выполнения Россией ДРСМД в качестве зеркального ответа. В России не раз заявляли, что Москва строго соблюдает положения ДРСМД. Также российские власти обвиняли в нарушениях Вашингтон.
Комментарии
Армия , Видео , Джозеф Байден , Владимир Путин
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