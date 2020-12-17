Российский танк-амфибия готов сокрушить врага на море

Первый в мире легкий плавающий танк «Спрут-СДМ1» прошел испытания в Черном море. Об этом сообщает компания «Ростех», опубликовавшая соответствующее видео. Боевая машина подверглась экстремальным проверкам на воде, в средней полосе России и в субтропиках. Во время проведения испытаний танк подтвердил свои способности без специальной подготовки преодолевать морские преграды.

Ранее сообщалось, что «Спрут-СДМ1» может без дополнительной заправки совершить марш на расстояние до 500 километров. Кроме того, уникальный плавающий танк оснащен мощным артиллерийско-ракетным комплексом.