Российский танк-амфибия готов сокрушить врага на море

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Москва

Опубликовано видео легкого танка-амфибии «Спрут-СДМ1» 

Алевтина Жаркова 32 минуты назад
Первый в мире легкий плавающий танк «Спрут-СДМ1» прошел испытания в Черном море. Об этом сообщает компания «Ростех», опубликовавшая соответствующее видео. Боевая машина подверглась экстремальным проверкам на воде, в средней полосе России и в субтропиках. Во время проведения испытаний танк подтвердил свои способности без специальной подготовки преодолевать морские преграды.
Ранее сообщалось, что «Спрут-СДМ1» может без дополнительной заправки совершить марш на расстояние до 500 километров. Кроме того, уникальный плавающий танк оснащен мощным артиллерийско-ракетным комплексом.
Армия , Видео , Наука и техника , Оружие
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