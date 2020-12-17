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Москва

В России тестируют новую систему слежения за кораблями 

RT на русском 8 часов назад
В России тестируют новую систему слежения за кораблями
Фото: U.S. Navy / MCS 3rd Class Will Hardy
В России проводят испытания системы автоматического освещения надводной обстановки. Об этом сообщили в пресс-службе Научно-исследовательского института дальней радиосвязи.
Система получила рабочее название «Стратегия» и в данный момент тестируется в акватории Чёрного моря, передаёт РИА Новости.
Отмечается, что разработка использует «спутниковые и наземные автоматические информационные системы, данные различных радиолокационных станций, внутренние каналы передачи объектовой информации флота».
Ранее начальник радиотехнических войск Воздушно-космических сил России генерал-майор Андрей Кобан заявил, что создание передового эшелона системы радиолокационной разведки России — обоснованный и логичный ответ на фоне усиления активности иностранной разведки у российских границ.
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Армия , Андрей Кобан , РИА Новости
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