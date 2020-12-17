Видео подготовки к «Танковому биатлону-2021» 

Военнослужащие Южного военного округа начали подготовку к соревнованиям "Танковый биатлон — 2021". За право претендовать на место в главных состязаниях Армейских игр будут бороться свыше 330 танковых экипажей округа.

"Танковый биатлон" пройдет с 22 августа по 4 сентября 2021 года.

Чемпиона́т ми́ра по та́нковому биатло́ну — международное соревнование по танковому биатлону, проводимое раз в год Международной федерацией танкового биатлона, базирующейся в Москве. Основан в 2013 году, когда участвовали команды из 4-х стран — Россия, Казахстан, Белоруссия, Армения, в 2014—2017 годах участвовали команды из 12—19 стран. В 2018 году участвовали команды из 22 стран, в 2019 году в состязании приняли участие команды 23-х стран. В 2020 году из-за пандемии COVID-19 участвовали команды из 16 стран.