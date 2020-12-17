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Опубликовано видео к 61-й годовщине РВСН 

Вадим Дроздов 1 час назад
17 декабря 2020 года Ракетные войска стратегического назначения (РВСН) Российской Федерации отмечают 61-ю годовщину со дня своего образования. В 1959 году в этот день вышло Постановление Совета Министров СССР, в соответствии с которым была учреждена должность главнокомандующего Ракетными войсками, образован Главный штаб РВСН и другие органы военного управления. Этот день и определяет дату образования РВСН — нового вида Вооруженных Сил.
Ежесуточно на боевых постах в составе дежурных сил РВСН находится около 6 тысяч человек.
Выполнение запланированных на 2020 год мероприятий по перевооружению группировки РВСН позволит повысить долю современных ракетных комплексов стратегического назначения до 81% и увеличить возможности группировки по выполнению задач ядерного сдерживания.
Армия , Видео , РВСН
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