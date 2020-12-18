В Минобороны рассказали о ситуации с COVID в армии

За прошедшие сутки 195 российских военнослужащих выздоровели после заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом говорится в бюллетене Минобороны России.
«За прошедшие сутки в Вооружённых силах России после прохождения лечения выздоровели 195 военнослужащих. Общая численность выздоровевших… увеличилась до 21 701», — говорится в сообщении.
По данным ведомства, общее число снятых с медицинского контроля по коронавирусу военнослужащих достигло 82 157.
Ранее в Минобороны сообщили, что планируют получить 100 тыс. доз вакцины в декабре.