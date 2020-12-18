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Москва

В Минобороны рассказали о ситуации с коронавирусом среди военных 

RT на русском и ещё 2 1 час назад
В Минобороны рассказали о ситуации с COVID в армии
Фото: РИА Новости
За прошедшие сутки 195 российских военнослужащих выздоровели после заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом говорится в бюллетене Минобороны России.

«За прошедшие сутки в Вооружённых силах России после прохождения лечения выздоровели 195 военнослужащих. Общая численность выздоровевших… увеличилась до 21 701», — говорится в сообщении.

По данным ведомства, общее число снятых с медицинского контроля по коронавирусу военнослужащих достигло 82 157.
Ранее в Минобороны сообщили, что планируют получить 100 тыс. доз вакцины в декабре.
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Армия , Министерство обороны
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