Информация об окружении российских миротворцев в Нагорном Карабахе не соответствует действительности, заявили в среду журналистам в Минобороны РФ.
В СМИ ранее появилась информация, что российские миротворцы якобы были окружены азербайджанскими военными в Гадрутском районе Карабаха.
"Информация о якобы окружении подразделений российских миротворческих сил кем-то из сторон в Нагорном Карабахе не соответствует действительности. Все подразделения российских миротворческих сил в Нагорном Карабахе выполняют задачи в штатном режиме, как на наблюдательных постах, так и в ходе мониторинга за соблюдением режима прекращения огня", — сказали в министерстве.