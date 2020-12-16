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Москва

Минобороны опровергло сообщения об окружении миротворцев в Карабахе 

РИА Новости 2 часа назад
Информация об окружении российских миротворцев в Нагорном Карабахе не соответствует действительности, заявили в среду журналистам в Минобороны РФ.
В СМИ ранее появилась информация, что российские миротворцы якобы были окружены азербайджанскими военными в Гадрутском районе Карабаха.

"Информация о якобы окружении подразделений российских миротворческих сил кем-то из сторон в Нагорном Карабахе не соответствует действительности. Все подразделения российских миротворческих сил в Нагорном Карабахе выполняют задачи в штатном режиме, как на наблюдательных постах, так и в ходе мониторинга за соблюдением режима прекращения огня", — сказали в министерстве.

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Армия , Видео , Министерство обороны
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