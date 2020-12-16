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Москва

США обвинили Россию в испытании противоспутниковой ракеты в космосе 

News.ru 9 минут назад
Российская Федерация провела новое испытание ракеты, нацеленной на уничтожение спутников. Об этом заявили в Космическом командовании Соединённых Штатов.
РФ провела испытание противоспутниковой ракеты. Россия продолжает милитаризацию космоса. Мы готовы защитить США и союзников от агрессии из космоса, — говорится в сообщении командования в Twitter.
В июле 2020 года Космическое командование США также обвинило Россию в испытаниях противоспутникового оружия в космосе. Американцы заявили, что 15 июля от российского спутника «Космос-2543» отделился другой объект, обозначенный в каталоге Космического командования США номером 45915. Это было сделано рядом с другим российским спутником.
В Минобороны РФ 15 июля действительно сообщили об испытаниях новейшего малого спутника-инспектора, в ходе которых он обследовал с близкого расстояния другой отечественный аппарат.
В США полагают, что эта ситуация аналогична ситуации 2017 года. В российском ведомстве рассказали, что речь идёт о запуске спутника-платформы «Космос-2519», от которого в августе того года отделился малый космический аппарат, получивший в каталоге ВВС США название «Космос-2521». Обе эти ситуации, по мнению американцев, не похожи на тестирование спутника-инспектора, писал NEWS.ru.
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