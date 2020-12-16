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Видео учений мотострелков в Кемеровской области 

Вадим Дроздов 1 час назад
Министерство обороны Российской Федерации опубликовало на своем официальном сайте видео учений мотострелков в Кемеровской области, которые состоялись 14 декабря на полигоне Юргинский. Бойцы Центрального военного округа уничтожили колонну бронетехники, высокоманевренные автомобили и живую силу условного противника.
В ходе мероприятия боевой подготовки расчеты беспилотных летательных аппаратов «Орлан-10» обнаружили цели и передали данные на командный пункт. Военнослужащие вели огонь из вооружения БМП-2, танков Т-72Б3 и различных видов стрелкового оружия.
«Орлан-10» — российский многофункциональный беспилотный комплекс, предназначенный для ведения наблюдения за протяжёнными и локальными объектами в труднодоступной местности, в том числе при проведении поисковых и ремонтных работ.
Армия , Видео , Министерство обороны
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