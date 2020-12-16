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Москва

Видео тренировки РЛС Подлет-К1 и ЗРПК Панцирь-С1 

Вадим Дроздов 1 час назад
Министерство обороны опубликовало на своем официальном сайте видео с совместной тренировки расчетов РЛС «Подлет-К1» и ЗРПК «Панцирь-С1» в Челябинской области.
Специалисты радиотехнических войск засекли цели на расстоянии около 15 км, после чего на командном пункте средств автоматизации «Поляна-Д4» были получены координаты целей, переданные боевым расчетам зенитных ракетных комплексов. Те, в свою очередь, осуществили наведение и электронными пусками поразили около 20 беспилотников уловного противника на малых и предельно малых высотах.
В результате расчет РЛС «Подлет-К1» успешно обеспечил уничтожение беспилотников условного противника в ходе совместной тренировки.
Армия , Видео , Министерство обороны
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