Видео тренировки РЛС Подлет-К1 и ЗРПК Панцирь-С1 

Специалисты радиотехнических войск засекли цели на расстоянии около 15 км, после чего на командном пункте средств автоматизации «Поляна-Д4» были получены координаты целей, переданные боевым расчетам зенитных ракетных комплексов. Те, в свою очередь, осуществили наведение и электронными пусками поразили около 20 беспилотников уловного противника на малых и предельно малых высотах.

В результате расчет РЛС «Подлет-К1» успешно обеспечил уничтожение беспилотников условного противника в ходе совместной тренировки.