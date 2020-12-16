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Москва

Появилось видео концерта для миротворцев РФ 

Вадим Дроздов 1 час назад
Для российских миротворцев, обеспечивающих соблюдение режима прекращения огня между Азербайджаном и Арменией на территории Нагорного Карабаха, провели концерты на некоторых из блокпостов в Лачинском коридоре. На сцене выступал ансамбль песни и пляски Центрального военного округа.
Для выполнения миротворческой миссии на территорию Нагорного Карабаха было направлено 1960 военнослужащих со стрелковым оружием, 80 бронетранспортеров, 380 автомобилей и спецтехники. В тексте совместного заявления говорится о том, что миротворческий контингент развертывается параллельно с выводом армянских вооруженных сил из ряда районов. Срок пребывания миротворцев из России — 5 лет с возможностью автоматического продления.
Армия , Видео
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