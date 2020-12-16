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Москва

Видео оборудования блокпоста миротворцев РФ 

Вадим Дроздов 1 час назад
Один из блокпостов российских миротворцев в Нагорном Карабахе попал на видео. Инфраструктура поста включает в себя два комфортабельных жилых модуля для проживания личного состава, блок-модуль для приготовления и приема пищи, а также транспортно-технологический блок-модуль, оборудованный агрегатами для постоянной подачи электроэнергии. Модули укомплектованы всем необходимым бытовым оборудованием, посудой, электроприборами и системами обогрева и кондиционирования воздуха.
Для контроля за прекращением огня и военных действий в Нагорном Карабахе согласно трехстороннему договору развернут миротворческий контингент Российской Федерации. Российскими миротворцами обеспечивается безопасное возвращение беженцев и режим прекращения огня в Нагорном Карабахе.
Армия , Видео
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