Видео оборудования блокпоста миротворцев РФ 

Один из блокпостов российских миротворцев в Нагорном Карабахе попал на видео. Инфраструктура поста включает в себя два комфортабельных жилых модуля для проживания личного состава, блок-модуль для приготовления и приема пищи, а также транспортно-технологический блок-модуль, оборудованный агрегатами для постоянной подачи электроэнергии. Модули укомплектованы всем необходимым бытовым оборудованием, посудой, электроприборами и системами обогрева и кондиционирования воздуха.

Для контроля за прекращением огня и военных действий в Нагорном Карабахе согласно трехстороннему договору развернут миротворческий контингент Российской Федерации. Российскими миротворцами обеспечивается безопасное возвращение беженцев и режим прекращения огня в Нагорном Карабахе.