Российские миротворцы выдвинули азербайджанским военным ультиматум 

В Нагорном Карабахе сообщили об ультиматуме, выдвинутом российскими миротворцами азербайджанским военным.

Сотрудник «Госслужбы охраны исторической среды» непризнанной республики Нагорный Карабах Самвел Тавадян написал в Facebook , что российские миротворцы дали азербайджанцам время до утра 16 декабря на то, чтобы покинуть населенные пункты Мец Шен, Хин Шен и Егцаох.

Ранее «Рамблер» сообщал, что 11-12 декабря возобновились бои за села Хцаберд и Хин Тахер в Гадрутском районе. Оба села оставались под контролем Армении, однако на карте проведения миротворческой операции отнесены к Азербайджану.

Вечером 12 декабря Министерство обороны России уточнило границы проведения миротворческой операции, на этот раз отнеся Хцаберд и Хин Тахер к Армении. Азербайджан занял Хин Тахер. 14 декабря он стал оспаривать принадлежность еще двух сел — Хин Шен и Мец Шен в Шушинском районе.

15 декабря в Минобороны России заявили, что режим прекращения огня соблюдается по всей линии соприкосновения в Нагорном Карабахе, а российские миротворцы ведут круглосуточный мониторинг обстановки и контроль за соблюдением режима прекращения огня.