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Вучич подтвердил Лаврову военный нейтралитет Сербии 

РИА Новости 15 декабря 2020
Вучич подтвердил Лаврову военный нейтралитет Сербии
Фото: © Фотохост-агентство
Сербия остается на позиции военного нейтралитета и не станет членом ни одного военного блока, заявил главе МИД РФ Сергею Лаврову президент страны Александр Вучич.
Лавров во вторник находится с рабочим визитом в Белграде, где провел переговоры с главой государства.

"Одна из тем разговора, которую я с особой гордостью подчеркиваю, — Сербия приняла решение сохранять свой военный нейтралитет, и это я повторил министру Лаврову. Эта позиция Сербии никоим образом не ставится под вопрос, Сербия не станет частью каких-либо военных блоков, хочет сама защищать свою свободу, заботится о своем небе, земле и водах", — заявил Вучич на совместной пресс-конференции.

Он также поблагодарил Москву за военно-техническую помощь и усиление обороноспособности Белграда.
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Армия , Сергей Лавров , Александр Вучич , МИД , Белград , Москва , Сербия
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