Вучич подтвердил Лаврову военный нейтралитет Сербии 

"Одна из тем разговора, которую я с особой гордостью подчеркиваю, — Сербия приняла решение сохранять свой военный нейтралитет, и это я повторил министру Лаврову. Эта позиция Сербии никоим образом не ставится под вопрос, Сербия не станет частью каких-либо военных блоков, хочет сама защищать свою свободу, заботится о своем небе, земле и водах", — заявил Вучич на совместной пресс-конференции.