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Во Франции испытаны новые модульные бомбы Hammer для истребителя «Рафаль» 

ИА Regnum 1 час назад
Во Франции испытаны новые бомбы для истребителя «Рафаль»
Фото: © defense.gouv.fr
Истребитель «Рафаль», активно продвигаемый французским военно-промышленным комплексом на мировом рынке вооружений, в скором времени может получить в свой арсенал новую авиабомбу модульного типа AASM Hammer.
Разрабатывающая новый авиационный боеприпас компания Safran сообщали 15 декабря об успешных испытаниях модульной бомбы AASM Hammer («Молот») весом в 1000 кг, предназначенной для нанесения ударов по наземным целям.
AASM («высоко маневренный модульный боеприпас расширенной дальности действия») представляет из себя контейнер, в котором могут размещаться как стандартные американские авиабомбы типа Mark 84, так и проникающие BLU109. Модули AASM могут оснащаться различными системами наведения — лазерной, инфракрасной, инерциальной или спутниковой.
По утверждению компании Safran, в 2021 году новые бомбы пройдут этап тестового боевого применения, после которого новый боеприпас пройдёт государственную квалификацию перед официальным принятием на вооружение.
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Армия , Франция
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