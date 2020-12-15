В НАТО сообщили о нетерпимости к сделкам с российскими С-400 

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг выразил сожаление в связи с решением альянса ввести санкции против Турции из-за приобретения ею российских систем ПВО С-400, а также в связи с самим решением Анкары купить эти системы. Об этом Столтенберг заявил на брифинге в Брюсселе передает ТАСС.

По словам генсека НАТО, он сожалеет из-за ситуации, когда страны НАТО вынуждены накладывать санкции друг на друга. Также он выразил озабоченность последствиями решения Турции о приобретении C-400.

В 2017 году, как сообщал «Рамблер», Россия и Турция заключили контракт на поставку российских систем противовоздушной и противоракетной обороны C-400 на сумму 2,5 миллиарда долларов. В 2019 году Москва поставила Анкаре первые комплексы.

14 декабря США ввели санкции за покупку С-400 в отношении Управления оборонной промышленности Турции и его главы Исмаила Демира . Они предусматривают заморозку активов служащих ведомства в США и запрет на выдачу управлению лицензий и разрешений на экспорт.