Ещё
Далее:
Читайте также:
Ученые назвали самый страшный фильм в мире
Ученые назвали самый страшный фильм в мире Узнать ⟶
Выберите регион
Москва

Генсек НАТО оценил санкции США против Турции 

ИА Regnum 2 часа назад
Генсек НАТО оценил санкции США против Турции
Фото: Reuters
С сожалением восприняли в НАТО санкции США в отношении Турции, сообщил 15 декабря журналистам генсек альянса Йенс Столтенберг.
Глава военного блока отметил, что сложилась непростая ситуация, когда одна страна НАТО «была вынуждена» ввести санкции против другой. Он заявил, что «озабочен последствиями решения Турции о приобретении российских систем противовоздушной и противоракетной обороны C-400».
Как ранее сообщало ИА REGNUM, санкции США в отношении Управления оборонной промышленности Турции были введены 14 декабря. В Госдепе объяснили, что таким образом Турция наказана за покупку у России зенитных ракетных систем С-400.
Видео дня. Нам пошел на пользу карантин: Шнуров снова станет отцом
ИА Regnum: последние новости
Ту-160М с новейшим двигателем назван достижением двигателестроения Ту-160М с новейшим двигателем назван достижением двигателестроения Во Франции испытаны новые модульные бомбы Hammer для истребителя «Рафаль» Во Франции испытаны новые модульные бомбы Hammer для истребителя «Рафаль» Трамп готов ввести санкции против Турции за покупку С-400 – Foreign Policy Трамп готов ввести санкции против Турции за покупку С-400 – Foreign Policy
Армия , Йенс Столтенберг , Госдеп США , НАТО
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Появилось видео с церемонии прощания с Валентином Гафтом
02:57
Появилось видео с церемонии прощания с Валентином Гафтом
Происшествия
Девушки поймали рыбу голыми руками на глазах у крокодила и попали на видео
00:16
Девушки поймали рыбу голыми руками на глазах у крокодила и попали на видео
В мире
Бывший боец UFC устроил потасовку на взвешивании и попал на видео
00:31
Бывший боец UFC устроил потасовку на взвешивании и попал на видео
Происшествия
Россиянин устроил дебош в кафе из-за маски и попал на видео
00:42
Россиянин устроил дебош в кафе из-за маски и попал на видео
Происшествия
Самолет с армянскими военнопленными из Азербайджана попал на видео
01:27
Самолет с армянскими военнопленными из Азербайджана попал на видео
В мире
Опубликовано видео сожжения машины в Подольске
00:20
Опубликовано видео сожжения машины в Подольске
Пожары
Опубликовано видео с места аварии грузовиков в Москве
00:33
Опубликовано видео с места аварии грузовиков в Москве
Происшествия
Момент стрельбы из Maybach на Тверской улице попал на видео
00:39
Момент стрельбы из Maybach на Тверской улице попал на видео
Происшествия
Неудачная попытка ограбления магазина попала на видео
01:08
Неудачная попытка ограбления магазина попала на видео
Происшествия
Шествие противников Пашиняна в Ереване попало на видео
02:55
Шествие противников Пашиняна в Ереване попало на видео
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение