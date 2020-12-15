Генсек НАТО оценил санкции США против Турции 

Глава военного блока отметил, что сложилась непростая ситуация, когда одна страна НАТО «была вынуждена» ввести санкции против другой. Он заявил, что «озабочен последствиями решения Турции о приобретении российских систем противовоздушной и противоракетной обороны C-400».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, санкции США в отношении Управления оборонной промышленности Турции были введены 14 декабря. В Госдепе объяснили, что таким образом Турция наказана за покупку у России зенитных ракетных систем С-400.