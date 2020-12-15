Авиация Северного флота получит гиперзвуковой «Кинжал» 

Министерство обороны России приняло принципиальное решение усилить морскую авиацию Северного флота гиперзвуковыми комплексами «Кинжал», сообщает 15 декабря газета «Известия» со ссылкой на источники в военном ведомстве.

По утверждению издания, подготовка лётчиков, наземного персонала и инфраструктуры, необходимой для обслуживания и эксплуатации гиперзвукового оружия, будут начаты в наступающем 2021 году.

Гиперзвуковое оружие воздушного базирования станет инструментом стратегического сдерживания и демонстрации силы в арктическом регионе.

Как сообщало ИА REGNUM, воздушными носителями гиперзвуковых ракет «Кинжал» являются сверхзвуковые истребители-перехватчики МиГ-31, на данный момент имеющиеся в составе 45-й армии ВВС и ПВО Северного флота ( СФ ).

Комплексами «Кинжал» будет укомплектована новая авиационная часть, которая будет сформирована в составе Северного флота.

Напомним, гиперзвуковой комплекс «Кинжал» позволяет наносить удары по различным целям на дальности до двух тыс. км. Ракета идёт к цели на гиперзвуковой скорости, оставаясь неуязвимой для существующих и перспективных средств ПВО и ПРО.