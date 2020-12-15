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Названы преимущества будущего российского лёгкого истребителя 

Ferra.ru 4 часа назад
Названы преимущества будущего российского лёгкого истребителя
Фото: Ferra.ru
Недавно стало известно, что Ростех разрабатывает одномоторный лёгкий истребитель. В Military Watch назвали преимущества такого самолёта.
Материал перевела «Российская газета». Его автор считает, что новый лёгкий истребитель будет иметь много общего с самолётом пятого поколения Су-57. В частности, у новинки будет тот же двигатель второго этапа. Правда, у Су-57 таких два, а у лёгкого истребителя будет один. Этот двигатель мощнее, чем тот, что установлен на американском одномоторном F-35.
Сообщается, что новый российский самолёт будет уступать Су-57 в выносливости и дальности полёта. Но при этом он будет обладать высоким экспортным потенциалом, поскольку его цена окажется ниже, как и эксплуатационные расходы.
В Military Watch отметили, что если самолёт получит некоторые технологии Су-57, то Россия сможет продавать его как первый в мире одномоторный истребитель шестого поколения.
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Армия , Ростех , "Российская газета"
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