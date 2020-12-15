Два десантных корабля ВМФ вернулись в Черное море

Два российских больших десантных корабля (БДК) «Саратов» и «Новочеркасск» вернулись в Черное море после выполнения задач в составе постоянного оперативного соединения ВМФ России в Средиземноморье, сообщают турецкие интернет-порталы, публикующие фотографии кораблей и судов, проходящих через пролив Босфор.

Напомним, БДК Черноморского флота «Новочеркасск» и «Саратов» регулярно совершают походы на базу ВМФ России в сирийском Тартусе.

Как сообщало ИА REGNUM, в Средиземном море действует постоянная эскадра ВМФ, в состав которой входят порядка десяти боевых кораблей и судов обеспечения. С осени 2015 года российские корабли и подлодки неоднократно наносили из Средиземного моря удары крылатыми ракетами «Калибр» по джихадистам на территории Сирии.

Кроме того, БДК и вспомогательные суда ВМФ России регулярно доставляют различные грузы как для российской группировки в Сирии, так и для сирийской правительственной армии.