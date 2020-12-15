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Москва

Два десантных корабля ВМФ РФ прошли из Средиземного в Черное море 

ИА Regnum 4 часа назад
Два десантных корабля ВМФ вернулись в Черное море
Фото: РИА Новости
Два российских больших десантных корабля (БДК) «Саратов» и «Новочеркасск» вернулись в Черное море после выполнения задач в составе постоянного оперативного соединения ВМФ России в Средиземноморье, сообщают турецкие интернет-порталы, публикующие фотографии кораблей и судов, проходящих через пролив Босфор.
Напомним, БДК Черноморского флота «Новочеркасск» и «Саратов» регулярно совершают походы на базу ВМФ России в сирийском Тартусе.
Как сообщало ИА REGNUM, в Средиземном море действует постоянная эскадра ВМФ, в состав которой входят порядка десяти боевых кораблей и судов обеспечения. С осени 2015 года российские корабли и подлодки неоднократно наносили из Средиземного моря удары крылатыми ракетами «Калибр» по джихадистам на территории Сирии.
Кроме того, БДК и вспомогательные суда ВМФ России регулярно доставляют различные грузы как для российской группировки в Сирии, так и для сирийской правительственной армии.
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Армия , Сирия , Тартус
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