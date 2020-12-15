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НАТО выступила против Договора о запрещении ядерного оружия 

РИА Новости и ещё 4 5 часов назад
НАТО выступила против Договора о запрещении ядерного оружия
Фото: РИА Новости
НАТО выступает против Договора о запрещении ядерного оружия (ДЗЯО), который должен вступить в силу в январе 2021 года, говорится в распространенном заявлении Североатлантического альянса.

" Он не отражает атмосферу международной безопасности, которая становится все более сложной, а также противоречит нынешней архитектуре нераспространения и разоружения", — указано в документе.

В конце октября Международная кампания за ликвидацию ядерного оружия (ICAN) сообщила, что 50 стран ратифицировали ДЗЯО, он вступит в силу 22 января 2021 года. Россия, как и другие участники "ядерного клуба", не подписала документ.
Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала его искусственным и неподготовленным форсированием ядерного разоружения. Дипломат подчеркнула, что российская сторона не видит, каким образом это соглашение сможет внести практический вклад в процесс сокращения вооружений.
Изначально в "ядерный клуб" входили Россия, США, Великобритания, Франция и Китай, позже к ним присоединились Индия, Израиль, Пакистан и КНДР. Все они не поддержали ДЗЯО.
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Комментарии
Армия , Мария Захарова , МИД , НАТО , Бельгия , Брюссель
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