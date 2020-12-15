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Москва

Украинский генерал объяснил, почему Киев слабее Москвы 

РИА Новости 1 час назад
Украинский генерал Сергей Кривонос в разговоре с изданием "Обозреватель" выразил мнение, что Киеву не стоит говорить с Москвой с позиции силы.

"Мы не так сильны. С позиции силы заяц не может уговорить медведя. Медведь все равно съест — и зайца, и барсука, и бобра. Потому что он сильный. Мы слабее, чем тот медведь", — сказал он.

Кривонос также подчеркнул, что президент России Владимир Путин не допустит падения своего престижа в глазах соотечественников.

"Путин как верховный главнокомандующий российских вооруженных сил никогда не пойдет на уступки, потому что он чувствует себя сильным", — отметил он.

Генерал также считает, что неспособность противостоять России с позиции силы является поводом для выработки новой стратегии украинскими властями. По его словам, "медведя" нужно держать на расстоянии и вступать в переговоры только имея достаточную мощь, которой на сегодняшний день у Киева нет.
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Армия , Видео , В мире , Владимир Путин , НАТО , Forbes
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