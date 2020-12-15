Украинский генерал объяснил, почему Киев слабее Москвы 

Украинский генерал Сергей Кривонос в разговоре с изданием "Обозреватель" выразил мнение, что Киеву не стоит говорить с Москвой с позиции силы.
"Мы не так сильны. С позиции силы заяц не может уговорить медведя. Медведь все равно съест — и зайца, и барсука, и бобра. Потому что он сильный. Мы слабее, чем тот медведь", — сказал он.
Кривонос также подчеркнул, что президент России Владимир Путин не допустит падения своего престижа в глазах соотечественников.
"Путин как верховный главнокомандующий российских вооруженных сил никогда не пойдет на уступки, потому что он чувствует себя сильным", — отметил он.
Генерал также считает, что неспособность противостоять России с позиции силы является поводом для выработки новой стратегии украинскими властями. По его словам, "медведя" нужно держать на расстоянии и вступать в переговоры только имея достаточную мощь, которой на сегодняшний день у Киева нет.