В США разрабатывают телепатическую связь для военных

Американские военные занимаются разработкой технологии телепатической передачи сигналов в мозг. Об этом сообщает газета Express

В работе задействованы ученые из Университета Южной Калифорнии в Лос-Анджелесе Беркли , Университета Дьюка и нескольких британских университетов.

Руководитель программы Управления армейских исследований Хамид Крим отметил, что в ходе работы исследователям удалось определить, какие сигналы мозга направляют движение, а затем скорректировать их. Цель исследования — найти способ обеспечить телепатическую связь между военными через центральный компьютер. По словам Крима, для этого ученые пытаются заставить человеческий мозг наладить диалог с компьютером посредством мысли.

«Если солдат находится в ситуации, когда не может говорить или не может произносить что-то вслух, чтобы вести разговор, он сможет мысленно вести разговор с машиной, которая, в свою очередь, может передавать эту информацию дальше, возможно, другому солдату», — пояснил Крим практическую сторону работы.

На данном этапе ученым удалось разработать методологию и математический алгоритм, с помощью которого можно дифференцировать поведенческие реакции мозга. Это открытие поможет при работе со стрессом.

«Например, человек, возможно, испытывает стресс, усталость. Или, занимаясь какой-либо деятельностью, не обращает внимания на усталость», — пояснил ученый, указав, что способность машины давать обратную связь может сослужить хорошую службу, привлекая внимание человека к его состоянию.

При этом до появления системы мозгового интерфейса, подходящей для военных целей, скорее всего, понадобятся десятилетия, выразил уверенность ученый.