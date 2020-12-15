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СМИ узнали о работе американских военных над технологией телепатической связи 

ТК «Звезда» и ещё 2 23 часа назад
В США разрабатывают телепатическую связь для военных
Фото: Robina Weermeijer, Unsplash.com
Американские военные занимаются разработкой технологии телепатической передачи сигналов в мозг. Об этом сообщает газета Express.
В работе задействованы ученые из Университета Южной Калифорнии в Лос-Анджелесе и Беркли, Университета Дьюка и нескольких британских университетов.
Руководитель программы Управления армейских исследований Хамид Крим отметил, что в ходе работы исследователям удалось определить, какие сигналы мозга направляют движение, а затем скорректировать их. Цель исследования — найти способ обеспечить телепатическую связь между военными через центральный компьютер. По словам Крима, для этого ученые пытаются заставить человеческий мозг наладить диалог с компьютером посредством мысли.

«Если солдат находится в ситуации, когда не может говорить или не может произносить что-то вслух, чтобы вести разговор, он сможет мысленно вести разговор с машиной, которая, в свою очередь, может передавать эту информацию дальше, возможно, другому солдату», — пояснил Крим практическую сторону работы.

На данном этапе ученым удалось разработать методологию и математический алгоритм, с помощью которого можно дифференцировать поведенческие реакции мозга. Это открытие поможет при работе со стрессом.

«Например, человек, возможно, испытывает стресс, усталость. Или, занимаясь какой-либо деятельностью, не обращает внимания на усталость», — пояснил ученый, указав, что способность машины давать обратную связь может сослужить хорошую службу, привлекая внимание человека к его состоянию.

При этом до появления системы мозгового интерфейса, подходящей для военных целей, скорее всего, понадобятся десятилетия, выразил уверенность ученый.
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Армия , Беркли , Лос-Анджелес , США
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