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Американцы назвали российский танк чудовищем 

Артём Кульша 55 минут назад
Американцы назвали российский танк чудовищем
Фото: ТАСС
Российский танк Т-90 — чертовски хороший танк. Об этом сообщает американское издание The National Interest.
Оно отметило, что семейство Т-90 представляет собой смесь старого и нового — корпус танка Т-72, доступный для массового производства, был соединен с более совершенной версией семейства Т-80. Т-90 основан на традиционной конструкции российских танков — приземистый и низкопрофильный корпус и башня.
Благодаря автоматически заряжающейся пушке танк компактен, а его экипаж составляет три человека, тогда как экипаж американского «Абрамса» и немецкого «Леопарда» — четыре. Т-90 относительно современный танк. Он обладает множеством уровней брони и легко обновляется.
Одна из сильнейших сторон Т-90 — цена. Ранние модели танка, все еще доступные для покупки, стоят около 2,5-3,5 миллионов долларов, более новая модель Т-90МС — около 4,5 миллионов долларов.

«В этом заключается одна из сильных сторон российского экспорта вооружений — вместо того чтобы сосредоточиться на продаже новейшего, лучшего и наиболее технологически продвинутого оборудования, семейство Т-90 вместо этого сосредотачивается на проверенных технологиях, постепенно улучшая их», — сообщает The National Interest.

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Комментарии 1
Армия , В мире , The National Interest
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