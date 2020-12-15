Американцы назвали российский танк чудовищем 

Российский танк Т-90 — чертовски хороший танк. Об этом сообщает американское издание The National Interest.

Оно отметило, что семейство Т-90 представляет собой смесь старого и нового — корпус танка Т-72, доступный для массового производства, был соединен с более совершенной версией семейства Т-80. Т-90 основан на традиционной конструкции российских танков — приземистый и низкопрофильный корпус и башня.

Благодаря автоматически заряжающейся пушке танк компактен, а его экипаж составляет три человека, тогда как экипаж американского «Абрамса» и немецкого «Леопарда» — четыре. Т-90 относительно современный танк. Он обладает множеством уровней брони и легко обновляется.

Одна из сильнейших сторон Т-90 — цена. Ранние модели танка, все еще доступные для покупки, стоят около 2,5-3,5 миллионов долларов, более новая модель Т-90МС — около 4,5 миллионов долларов.