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Москва

Стрельбы десантников из БМД-2 попали на видео 

Вадим Дроздов 58 минут назад
14 декабря в Ярославской области на полигоне «Песочное» десантники Ивановского гвардейского воздушно-десантного соединения провели стрельбы вооружения боевых машин десанта второго поколения БМД-2.
БМД-2 (боевая машина десанта-2) — это советская и российская боевая гусеничная плавающая машина. Создана на базе БМД-1 и предназначена для использования в воздушно-десантных войсках и десантирования парашютным или посадочным способом с военно-транспортного самолёта типа Ан-12, Ан-22 и Ил-76. Принята на вооружение СССР еще в 1985 году.
БМД-2 оснащена 30-мм автоматической пушкой 2А42, спаренным и курсовым 7,62-мм пулеметами ПКТ, а также противотанковым ракетным комплексом 9М111 «Фагот» или 9М113 «Конкурс».
Армия , Видео
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