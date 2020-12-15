Стрельбы десантников из БМД-2 попали на видео 

14 декабря в Ярославской области на полигоне «Песочное» десантники Ивановского гвардейского воздушно-десантного соединения провели стрельбы вооружения боевых машин десанта второго поколения БМД-2.

БМД-2 (боевая машина десанта-2) — это советская и российская боевая гусеничная плавающая машина. Создана на базе БМД-1 и предназначена для использования в воздушно-десантных войсках и десантирования парашютным или посадочным способом с военно-транспортного самолёта типа Ан-12, Ан-22 и Ил-76. Принята на вооружение СССР еще в 1985 году.

БМД-2 оснащена 30-мм автоматической пушкой 2А42, спаренным и курсовым 7,62-мм пулеметами ПКТ, а также противотанковым ракетным комплексом 9М111 «Фагот» или 9М113 «Конкурс».