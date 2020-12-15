Видео совместных учений спецназа РФ и Узбекистана 

14 декабря на полигоне Термез в Узбекистане прошли масштабные маневры, которые стали финальной частью совместных учений двух стран, и завершились операцией по освобождению населенного пункта и захватом лидера «боевиков». С поставленными задачами военнослужащие двух стран справились.
В Термезе в 2020 году введен в эксплуатацию полигон, полностью соответствующий современным требованиям и стандартам.
«Современные вызовы и угрозы, в числе которых международный терроризм, представляют серьёзную опасность для наших государств, и мы обязаны адекватно реагировать на подобные явления, обеспечивая совершенствование деятельности наших вооружённых сил», — заявил командующий войсками ЦВО генерал-полковник Александр Лапин.