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Москва

Видео совместных учений спецназа РФ и Узбекистана 

Вадим Дроздов 1 час назад
14 декабря на полигоне Термез в Узбекистане прошли масштабные маневры, которые стали финальной частью совместных учений двух стран, и завершились операцией по освобождению населенного пункта и захватом лидера «боевиков». С поставленными задачами военнослужащие двух стран справились.
В Термезе в 2020 году введен в эксплуатацию полигон, полностью соответствующий современным требованиям и стандартам.
«Современные вызовы и угрозы, в числе которых международный терроризм, представляют серьёзную опасность для наших государств, и мы обязаны адекватно реагировать на подобные явления, обеспечивая совершенствование деятельности наших вооружённых сил», — заявил командующий войсками ЦВО генерал-полковник Александр Лапин.
Армия , Видео , Александр Лапин
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