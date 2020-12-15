Производство Ми-8 в Казахстане попало на видео 

14 декабря в Алматы на 405-м авиаремонтном заводе презентовали первый вертолёт казахстанской сборки Ми-8АМТ. Эти многоцелевые машины выпускает Улан-Удэнский авиационный завод, входящий в холдинг "Вертолёты России". В Казахстане будет производиться крупноузловая сборка Ми-8 АМТ из комплектов, поставляемых российским предприятием.
Ми-8 — советский и российский многоцелевой вертолёт, разработанный ОКБ имени М. Л. Миля в начале 1960-х годов. Ми-8 является самым массовым двухдвигательным вертолётом в мире (построено более 12 тысяч экземпляров), а также входит в список самых массовых вертолётов в истории авиации и используется более чем в 50 странах мира для выполнения множества гражданских и военных задач.