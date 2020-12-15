Ещё
Далее:
Читайте также:
Откровенные истории в баре «На грудь»
Откровенные истории в баре «На грудь» Смотреть сериал ⟶
Выберите регион
Москва

Производство Ми-8 в Казахстане попало на видео 

Вадим Дроздов 1 час назад
14 декабря в Алматы на 405-м авиаремонтном заводе презентовали первый вертолёт казахстанской сборки Ми-8АМТ. Эти многоцелевые машины выпускает Улан-Удэнский авиационный завод, входящий в холдинг "Вертолёты России". В Казахстане будет производиться крупноузловая сборка Ми-8 АМТ из комплектов, поставляемых российским предприятием.
Ми-8 — советский и российский многоцелевой вертолёт, разработанный ОКБ имени М. Л. Миля в начале 1960-х годов. Ми-8 является самым массовым двухдвигательным вертолётом в мире (построено более 12 тысяч экземпляров), а также входит в список самых массовых вертолётов в истории авиации и используется более чем в 50 странах мира для выполнения множества гражданских и военных задач.
Армия , Видео , Улан-Удэнский авиационный завод , АО "Вертолеты России"
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Стрельбы десантников из БМД-2 попали на видео
01:06
Стрельбы десантников из БМД-2 попали на видео
Армия
Видео обсуждения вопросов интеграции в Минске
01:08
Видео обсуждения вопросов интеграции в Минске
Политика
Видео совместных учений спецназа РФ и Узбекистана
01:42
Видео совместных учений спецназа РФ и Узбекистана
Армия
Видео пожара в элитном московском ресторане
01:12
Видео пожара в элитном московском ресторане
Происшествия
Приказ Путина о снижении роста цен попал на видео
00:52
Приказ Путина о снижении роста цен попал на видео
Политика
Производство Ми-8 в Казахстане попало на видео
03:34
Производство Ми-8 в Казахстане попало на видео
Армия
«Шрек» стал достоянием Америки и попал на видео
02:54
«Шрек» стал достоянием Америки и попал на видео
В мире
Видео пожара в магазине алкоголя в Якутске
00:34
Видео пожара в магазине алкоголя в Якутске
Происшествия
Видео прогноза роста спроса на нефть в 2021 году
01:41
Видео прогноза роста спроса на нефть в 2021 году
Политика
Появилось видео пожара в доме престарелых
01:21
Появилось видео пожара в доме престарелых
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение