В Госдуме отреагировали на стрельбу в Карабахе

Ранее министерство обороны непризнанной Нагорно-Карабахской республики сообщило о ранении трех военнослужащих-резервистов Армии обороны Карабаха при попытке атаки со стороны ВС Азербайджана . В Министерстве обороны Армении заявили, что Азербайджан начал наступление в направлении населенных пунктов Хин Таглар и Хцаберд Гадрутского района НКР.

Баку , в свою очередь, обвинил в провокации Ереван , подчеркнув, что в ответ на это Азербайджану пришлось принять "адекватные меры". Позднее командующий российским воинским контингентом миротворческих сил в зоне нагорно-карабахского конфликта генерал-лейтенант Рустам Мурадов сообщил, что 11 декабря в окрестностях населенных пунктов Хцаберд и Хин Тахер произошло нарушение режима прекращения огня, которое было пресечено действиями российских миротворцев.

"После инцидента 11 декабря российские миротворцы приняли меры, чтобы такого больше не повторялось. Руководство миротворческих сил — опытные генералы, которые координировали боевых действия в Сирии в качестве советников. Сегодня ситуация находится под жестким контролем", — сказал Водолацкий.

Парламентарий подчеркнул, что Минобороны России находится в постоянном контакте с военными ведомствами Армении и Азербайджана.

Кроме того, депутат выразил мнение, что группировку миротворцев можно будет усилить, если в регионе снова начнутся активные военные действия, но добавил, что не считает, что такая необходимость появится.

"Думаю, что это не понадобится и хватит текущего количества миротворцев. Уверен, что никто из них не понесет потери, так как есть понимание, что с миротворцами лучше не играть в опасные игры", — заключил Водолацкий.

В конце сентября в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.