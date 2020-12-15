Ещё
Далее:
Читайте также:
«Интимные места»: откровенная драма
«Интимные места»: откровенная драма Без стеснения ⟶
Выберите регион
Москва

«Лучше не играть с миротворцами»: в Госдуме оценили стрельбу в Карабахе 

РИА Новости и ещё 1 4 часа назад
В Госдуме отреагировали на стрельбу в Карабахе
Фото: РИА Новости
Депутат Госдумы Виктор Водолацкий в беседе с "НСН" прокомментировал нарушение перемирия в Нагорном Карабахе.
Ранее министерство обороны непризнанной Нагорно-Карабахской республики сообщило о ранении трех военнослужащих-резервистов Армии обороны Карабаха при попытке атаки со стороны ВС Азербайджана. В Министерстве обороны Армении заявили, что Азербайджан начал наступление в направлении населенных пунктов Хин Таглар и Хцаберд Гадрутского района НКР.
Баку, в свою очередь, обвинил в провокации Ереван, подчеркнув, что в ответ на это Азербайджану пришлось принять "адекватные меры". Позднее командующий российским воинским контингентом миротворческих сил в зоне нагорно-карабахского конфликта генерал-лейтенант Рустам Мурадов сообщил, что 11 декабря в окрестностях населенных пунктов Хцаберд и Хин Тахер произошло нарушение режима прекращения огня, которое было пресечено действиями российских миротворцев.

"После инцидента 11 декабря российские миротворцы приняли меры, чтобы такого больше не повторялось. Руководство миротворческих сил — опытные генералы, которые координировали боевых действия в Сирии в качестве советников. Сегодня ситуация находится под жестким контролем", — сказал Водолацкий.

Парламентарий подчеркнул, что Минобороны России находится в постоянном контакте с военными ведомствами Армении и Азербайджана.
Кроме того, депутат выразил мнение, что группировку миротворцев можно будет усилить, если в регионе снова начнутся активные военные действия, но добавил, что не считает, что такая необходимость появится.

"Думаю, что это не понадобится и хватит текущего количества миротворцев. Уверен, что никто из них не понесет потери, так как есть понимание, что с миротворцами лучше не играть в опасные игры", — заключил Водолацкий.

В конце сентября в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.
Видео дня. Муж Гагариной может лишить певицу половины ее состояния
Последние новости
На Украине вспомнили о словах Гафта про Крым и Донбасс На Украине вспомнили о словах Гафта про Крым и Донбасс Никита Михалков сделал заявление после смерти Гафта Никита Михалков сделал заявление после смерти Гафта Названы три способа "убить" двигатель на морозе Названы три способа "убить" двигатель на морозе
Комментарии
Армия , Войска , Война в Сирии , Виктор Водолацкий , Рустам Мурадов , Министерство обороны , Госдума , Азербайджан , Армения , Баку , Ереван
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Письмо с извинениями от Ефремова попало на видео
02:21
Письмо с извинениями от Ефремова попало на видео
Происшествия
Пытки девушки-сироты в Биробиджане попали на видео
02:31
Пытки девушки-сироты в Биробиджане попали на видео
Происшествия
Удачный пуск ракеты «Ангара-А5» попал на видео
01:43