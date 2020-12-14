США назвали Россию целью санкций против Турции из-за С-400 

"Пункт 231 закона CAATSA и сегодняшние действия направлены не на то, чтобы подорвать военный потенциал или боеготовность Турции или любого другого союзника или партнера США. Напротив, они направлены на то, чтобы заставить Россию заплатить цену в ответ на широкий круг ее злонамеренных действий", — говорится в заявлении.