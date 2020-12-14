Ещё
Далее:
Читайте также:
Откровенные истории в баре «На грудь»
Откровенные истории в баре «На грудь» Смотреть сериал ⟶
Выберите регион
Москва

США назвали Россию целью санкций против Турции из-за С-400 

РИА Новости 13 минут назад
Санкции против турецких чиновников за покупку зенитных ракетных комплексов С-400 направлены на самом деле не против Турции, а против России, говорится в заявлении госдепартамента США.
Ранее США ввели санкции против секретариата оборонной промышленности Турции и его главы Исмаила Демира, а также против еще трех чиновников Турции за покупку Анкарой российских ЗРК С-400. Санкции введены в соответствие с законом США "О противодействии противникам Америки через санкции" (CAATSA).

"Пункт 231 закона CAATSA и сегодняшние действия направлены не на то, чтобы подорвать военный потенциал или боеготовность Турции или любого другого союзника или партнера США. Напротив, они направлены на то, чтобы заставить Россию заплатить цену в ответ на широкий круг ее злонамеренных действий", — говорится в заявлении.

Последние новости
На Украине вспомнили о словах Гафта про Крым и Донбасс На Украине вспомнили о словах Гафта про Крым и Донбасс Никита Михалков сделал заявление после смерти Гафта Никита Михалков сделал заявление после смерти Гафта Названы три способа "убить" двигатель на морозе Названы три способа "убить" двигатель на морозе
Армия , Видео , Исмаил Демир , Госдеп США
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Нападение на украинскую журналистку в прямом эфире попало на видео
04:13
Нападение на украинскую журналистку в прямом эфире попало на видео
В мире Происшествия
Тело убийцы невесты и ее брата на берегу моря попало на видео
00:34
Тело убийцы невесты и ее брата на берегу моря попало на видео
Происшествия
Мужчина случайно поджег себя во время онлайн-конференции и попал на видео
00:09
Мужчина случайно поджег себя во время онлайн-конференции и попал на видео
Происшествия
Отец на коньках вывез на лед коляску с ребенком и попал на видео
00:45
Отец на коньках вывез на лед коляску с ребенком и попал на видео
Происшествия
Прохожие бросились спасать россиянку из Черного моря и попали на видео
00:23
Прохожие бросились спасать россиянку из Черного моря и попали на видео
Происшествия
Лукашенко напоил бабушку водой и попал на видео
01:13
Лукашенко напоил бабушку водой и попал на видео
В мире
Опубликовано видео пожара в промзоне в Одинцове
00:30
Опубликовано видео пожара в промзоне в Одинцове
Пожары
Москвич брызнул перцовкой в лицо кассиру и попал на видео
00:06
Москвич брызнул перцовкой в лицо кассиру и попал на видео
Происшествия
Появилось видео с места аварии грузовика и такси в Москве
00:30
Появилось видео с места аварии грузовика и такси в Москве
Происшествия
Извержение вулкана Этна на Сицилии попало на видео
01:07
Извержение вулкана Этна на Сицилии попало на видео
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение