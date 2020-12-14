Турция будет производить для Украины корветы и ударные беспилотники

Украина и Турция подписали соглашение о производстве корветов и ударных беспилотников для украинской армии. Об этом в понедельник сообщило министерство обороны Украины.

"Министр обороны Украины Андрей Таран подписал соглашения с турецкими компаниями о передаче технологий и производство корветов и ударных беспилотных авиационных комплексов для нужд Вооруженных сил Украины", — сообщило украинское военное ведомство. Документ подписан в рамках визита на Украину турецкой делегации во главе с президентом директората оборонной промышленности Турции Исмаилом Демиром.

По словам украинского министра, речь идет о проектах, призванных радикальным образом усилить возможности Военно-морских сил Украины.

Как проинформировала пресс-служба ведомства, стороны также обсудили выполнение межправительственного соглашения в военной сфере и констатировали, что сотрудничество Киева и Анкары носит стратегический характер. В октябре во время визита президента Украины Владимира Зеленского в Турцию было заключено рамочное межправительственное военное соглашение и подписан меморандум между Минобороны Украины и Госагентством по вопросам оборонной промышленности Турции.

В 2019 году Киев закупил и провел испытания турецких ударных беспилотных летательных аппаратов Bayraktar TB2, которые планируется оснащать высокоточными авиабомбами MAM-L турецкой компании Roketsan. По неофициальным данным, сумма этого контракта составила $69 млн